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В Рязани строят новые соцобъекты: школу и детский сад планируют открыть в 2025 году

Алексей Самохин
ОбществоГлавные новости

В Рязани строят новые соцобъекты: школу и детский сад планируют открыть в 2025 году

Алексей Самохин

В Рязани продолжается строительство социальных объектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на двух площадках — в Олимпийском городке возводится школа, а в жилом комплексе Метропарк — детский сад. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Артёмов в своём телеграм-канале.

Он лично проконтролировал ход строительных работ, встретился с представителями подрядных организаций и обсудил этапы реализации проектов. В ходе визита затронули темы качества выполнения работ и графика, а также обсудили развитие подъездной инфраструктуры к будущим объектам.

Сдача в эксплуатацию обоих учреждений запланирована на 2025 год.

Для завершения строительства было выделено дополнительное финансирование в размере почти 500 миллионов рублей. Как отметил Виталий Артёмов, поддержка со стороны правительства Рязанской области позволила обеспечить устойчивое продвижение проектов.

В Рязани строят новые соцобъекты: школу и детский сад планируют открыть в 2025 году В Рязани продолжается строительство школы в Олимпийском городке и детского сада в Метропарке. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.
В Рязани строят новые соцобъекты: школу и детский сад планируют открыть в 2025 году В Рязани продолжается строительство школы в Олимпийском городке и детского сада в Метропарке. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.
В Рязани строят новые соцобъекты: школу и детский сад планируют открыть в 2025 году В Рязани продолжается строительство школы в Олимпийском городке и детского сада в Метропарке. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.
В Рязани строят новые соцобъекты: школу и детский сад планируют открыть в 2025 году В Рязани продолжается строительство школы в Олимпийском городке и детского сада в Метропарке. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.
В Рязани строят новые соцобъекты: школу и детский сад планируют открыть в 2025 году В Рязани продолжается строительство школы в Олимпийском городке и детского сада в Метропарке. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.
В Рязани строят новые соцобъекты: школу и детский сад планируют открыть в 2025 году В Рязани продолжается строительство школы в Олимпийском городке и детского сада в Метропарке. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.
В Рязани строят новые соцобъекты: школу и детский сад планируют открыть в 2025 году В Рязани продолжается строительство школы в Олимпийском городке и детского сада в Метропарке. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.

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