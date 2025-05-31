В Рязани строят новые соцобъекты: школу и детский сад планируют открыть в 2025 году

В Рязани продолжается строительство социальных объектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на двух площадках — в Олимпийском городке возводится школа, а в жилом комплексе Метропарк — детский сад. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Артёмов в своём телеграм-канале.

Он лично проконтролировал ход строительных работ, встретился с представителями подрядных организаций и обсудил этапы реализации проектов. В ходе визита затронули темы качества выполнения работ и графика, а также обсудили развитие подъездной инфраструктуры к будущим объектам.

Сдача в эксплуатацию обоих учреждений запланирована на 2025 год.

Для завершения строительства было выделено дополнительное финансирование в размере почти 500 миллионов рублей. Как отметил Виталий Артёмов, поддержка со стороны правительства Рязанской области позволила обеспечить устойчивое продвижение проектов.