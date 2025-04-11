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Фото: vk.com/gsn62
Общество

В Рязани строится вторая очередь нового жилого комплекса

Алексей Самохин

На Славянском проспекте в Рязани началось активное строительство второй очереди жилого комплекса «Вместе», сообщили в Госстройнадзоре региона.

Застройщиком выступает ГК «Единство».

Будущий дом переменной этажности будет состоять из пяти секций. На первом этаже предусмотрены встроенно-пристроенные помещения общественного назначения. Всего в здании запроектировано 643 квартиры.

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Специалисты надзорного ведомства уже завершили проверку несущих конструкций подвалов. В настоящее время продолжаются работы по возведению монолитного каркаса здания.

В Рязани строится вторая очередь нового жилого комплекса На Славянском проспекте в Рязани началось активное строительство второй очереди жилого комплекса «Вместе», сообщили в Госстройнадзоре региона.
Фото: vk.com/gsn62

Параллельно идёт строительство второго дома в жилом комплексе «Новые горизонты» в селе Дядьково. Госстройнадзор провёл проверку конструкций с 1 по 6 этаж надземной части здания. Особое внимание было уделено качеству и надёжности элементов.

Перед проведением инспекции застройщик выполнил операционный и входной контроль, лабораторные испытания, а также проверку соблюдения всех технологических требований при монтаже.

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