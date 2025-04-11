В Рязани строится вторая очередь нового жилого комплекса

На Славянском проспекте в Рязани началось активное строительство второй очереди жилого комплекса «Вместе», сообщили в Госстройнадзоре региона.
Застройщиком выступает ГК «Единство».
Будущий дом переменной этажности будет состоять из пяти секций. На первом этаже предусмотрены встроенно-пристроенные помещения общественного назначения. Всего в здании запроектировано 643 квартиры.
Специалисты надзорного ведомства уже завершили проверку несущих конструкций подвалов. В настоящее время продолжаются работы по возведению монолитного каркаса здания.
Параллельно идёт строительство второго дома в жилом комплексе «Новые горизонты» в селе Дядьково. Госстройнадзор провёл проверку конструкций с 1 по 6 этаж надземной части здания. Особое внимание было уделено качеству и надёжности элементов.
Перед проведением инспекции застройщик выполнил операционный и входной контроль, лабораторные испытания, а также проверку соблюдения всех технологических требований при монтаже.