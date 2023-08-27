В Рязани стресс перед 1 сентября испытывают 29% матерей и 20% отцов школьников – SuperJob

Взять выходной 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, в этом году собирается 1 из 3 родителей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников и менеджеры по персоналу из Рязани.

Стресс перед 1 сентября испытывают 25% родителей школьников. Женщины волнуются перед Днем знаний намного чаще мужчин (29% против 20% соответственно), а опрошенные до 40 лет — чаще тех, кто старше (27% против 23%).

Взять выходной или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, собираются 32% родителей. Еще 15% намерены отпроситься на полдня. И тех, кто отпрашивается, и тех, кто берет отгул в первый день нового учебного года, больше среди женщин, чем среди мужчин.

Почти каждая вторая компания предоставляет родителям школьников выходной 1 сентября: 15% организаций делают это официально, а 30% — без оформления соответствующих документов.

Довольны ли родители качеством обучения в школе, в которую ходит их ребенок? Чаще всего да: 21% полностью удовлетворены, а 44% скорее довольны. Недоволен каждый третий: 11% полностью, а 21% скорее не удовлетворены. Качество обучения чаще не устраивает отцов (38% против 27% среди матерей). Тех, у кого есть вопросы к качеству преподавания, больше среди опрошенных старше 40 лет (33% против 30% среди более молодых родителей).

Время проведения: 11—24 августа 2023 года