В Рязани столкнулись Lexus и ВАЗ: есть пострадавшие

В Рязани утром 24 марта произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительным данным, около 11:00 вблизи дома № 45 корпус 1 на улице Новосёлов 35-летняя жительница Касимовского района за рулём Lexus RX-300 столкнулась с автомобилем ВАЗ-2114, которым управлял 46-летний рязанец.

В результате аварии травмы получили водитель ВАЗа, а также двое пассажиров Lexus — дети 10 и 12 лет. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.