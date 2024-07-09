В Рязани столкнулись грузовик и мотоциклист

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности ДТП с участием мотоциклиста в Рязани.

8 июля, около 16:50, в городе Рязани, недалеко от дома 120 по улице Ситниковская, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовой автомобиль ГАЗ, которым управлял 35-летний житель Волгоградской области, и мотоцикл «Кавасаки», за рулём которого был 42-летний житель Рязани.

В результате аварии водитель мотоцикла получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.