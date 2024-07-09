Вторник, 9 июля, 2024

В Рязани столкнулись грузовик и мотоциклист

Автор: 7info

Опубликовано

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности ДТП с участием мотоциклиста в Рязани.

8 июля, около 16:50, в городе Рязани, недалеко от дома 120 по улице Ситниковская, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовой автомобиль ГАЗ, которым управлял 35-летний житель Волгоградской области, и мотоцикл «Кавасаки», за рулём которого был 42-летний житель Рязани.

В результате аварии водитель мотоцикла получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. 

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Мэрия попросила жителей беречь арт-объект «Я люблю Канищево»

Выпускникам ставропольского медуниверситета включили порно во время обращения Мурашко

Предприятия Рязанской области высоко оценивают работу Регионального центра компетенций

Неожиданный актёрский дуэт Киркорова и Дорохова увидят зрители в комедии «Братья»

Более 5 тонн черной смородины собрали в хозяйствах Рязанской области

В Рязани в березовой роще убрали мусор

Кого не коснётся прогрессивная шкала НДФЛ, рассказали в Госдуме

На площади Новаторов в Рязани сбили девушку — соцсети

Телеканал НТВ завершил съёмки сериала «Майор и Меймун»

ТНТ приступил к съёмкам нового грандиозного реалити в Колумбии

Рязанская область присоединится к всероссийской акции «Везу детей безопасно»

Работающим пенсионерам объявили сроки перерасчета пенсий