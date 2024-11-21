Четверг, 21 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Рязани столкнулись две маршрутки. Пострадали несовершеннолетние

Дата публикации

Кристина Аманн
Фото: t.me/umvd62

В Рязани 20 ноября, примерно в 7:30, столкнулись два маршрутных автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП произошло вблизи дома № 1 по улице Кольцова на остановке общественного транспорта. За рулем одной маршрутки находился 66-летний мужчина, за рулем другой — 44-летний. Оба водителя — жители Рязани.

В результате происшествия пострадали две несовершеннолетние пассажирки 17-ти и 16-ти лет. Обе обращались за медициной помощью с различными травмами.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области 15 ноября из-за снега

Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.
Новости Рязани и области

Чиновники обещают разобраться с дорогой под Рязанью, где прошлой зимой на мосту погиб человек

Деревня Новинское ежегодно с октября по май полностью отрезана от цивилизации. Объездную дорогу в дожди развозит, а зимой заваливает снегом.
Новости Рязани и области

На пяти улицах Рязани появились ящики для передачи показаний приборов учета

Это позволит не стоять в очереди в пиковые дни нагрузки (с 20 по 25 число каждого месяца).