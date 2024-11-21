В Рязани столкнулись две маршрутки. Пострадали несовершеннолетние

В Рязани 20 ноября, примерно в 7:30, столкнулись два маршрутных автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП произошло вблизи дома № 1 по улице Кольцова на остановке общественного транспорта. За рулем одной маршрутки находился 66-летний мужчина, за рулем другой — 44-летний. Оба водителя — жители Рязани.

В результате происшествия пострадали две несовершеннолетние пассажирки 17-ти и 16-ти лет. Обе обращались за медициной помощью с различными травмами.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.