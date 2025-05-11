В Рязани стоят пятый дом в ЖК «Бульвар оптимистов»

В селе Дядьково продолжается строительство пятого дома жилого комплекса «Бульвар оптимистов». Об этом сообщил ВКонтакте Госстройнадзор Рязанской области.

Специалисты ведомства проверили, как сделаны монолитные конструкции 10-18 этажей здания. В сообщении отмечается, что строители завершили важный этап работ — возведение монолитного каркаса дома.

Сейчас рабочие делают наружные и внутренние стены, возводят перегородки.

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