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Фото: vk.com/gsn62
Общество

В Рязани стоят пятый дом в ЖК «Бульвар оптимистов»

Алексей Самохин

В селе Дядьково продолжается строительство пятого дома жилого комплекса «Бульвар оптимистов». Об этом сообщил ВКонтакте Госстройнадзор Рязанской области.

Специалисты ведомства проверили, как сделаны монолитные конструкции 10-18 этажей здания. В сообщении отмечается, что строители завершили важный этап работ — возведение монолитного каркаса дома.

Сейчас рабочие делают наружные и внутренние стены, возводят перегородки.

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