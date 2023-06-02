В Рязани стартует выставочное лето от Банка России

Рязанское отделение Банка России пригласило жителей и гостей Рязани на «Выставочное лето». Это цикл уличных экспозиций, которые сможет увидеть любой желающий. Возрастное ограничение: 0+.

Каждую пятницу до конца августа на площадке на перекрестке улиц Соборная и Петрова будут размещены различные выставки Банка России. Так, к годовщине со дня рождения Петра I будет посвящена выставка «Петра творения», в День экономиста стенды «Время и деньги» расскажут, как считали денежные знаки. Также пройдут выставки «Драгоценный мир живой природы», «Истории Победы» и «Магия театра». В течение сезона экспозиции повторяться не будут.

На стендах посетители увидят увеличенные изображение памятных монет, которые выпускал Банк России, смогут прочитать о самом денежном знаке и об интересных фактах, связанных с темой конкретной выставки.

Экспозиции будут размещены с 12 до 14 часов. Также с 13 до 14 часов предусмотрены экскурсии.

Внимание: при плохой погоде (дождь, сильный ветер) выставка будет отменена.