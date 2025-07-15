В Рязани стартует второй поток «ГЕРОЕВ62»

Остается всё меньше времени до старта обучающего модуля для участников второго потока программы «ГЕРОИ62».

Образовательная программа, подготовленная ведущими вузами региона в сотрудничестве с РАНХиГС, охватывает широкий спектр направлений, от государственной политики и системы управления до экономики, финансов, регионального и муниципального управления, а также современных технологий управления.

Одна из площадок реализации проекта – Рязанский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова. Ректор вуза, член общественного совета «ГЕРОЕВ62» Роман Калинин, отметил высокую востребованность и эффективность программы после работы с первым потоком.