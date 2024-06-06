В Рязани стартует региональный турнир среди знатоков бережливого производства

7 июня в Рязанской области стартует региональный турнир «Фабрика офисных процессов». Соревнования, организованные в рамках нацпроекта «Производительность труда», проводятся в регионе впервые.

Как пояснили в Региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса, цели турнира ― популяризация мероприятий нацпроекта, в частности, культуры бережливого производства, организации эффективного офисного пространства, командообразования.

В турнире «Фабрика офисных процессов» может участвовать команда в составе 8-16 сотрудников от одного предприятия-участника, потенциального участника нацпроекта или проекта «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области». Участники, занявшие призовое место, награждаются поездкой в подмосковный СберУниверситет ― организацию, в которой идеально выстроена работа офисного пространства и чей опыт может послужить примером и образцом для подражания.

Турнир проводится до 12 сентября 2024 года. Заявки принимаются на почту rck@agency62.ru. Подробности можно уточнить в Региональном центре компетенций по телефону +7 (4912) 600-513.