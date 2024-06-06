Четверг, 6 июня, 2024

В Рязани стартует региональный турнир среди знатоков бережливого производства

Автор: 7info

Опубликовано

7 июня в Рязанской области стартует региональный турнир «Фабрика офисных процессов». Соревнования, организованные в рамках нацпроекта «Производительность труда», проводятся в регионе впервые.

Как пояснили в Региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса, цели турнира ― популяризация мероприятий нацпроекта, в частности, культуры бережливого производства, организации эффективного офисного пространства, командообразования.

В турнире «Фабрика офисных процессов» может участвовать команда в составе 8-16 сотрудников от одного предприятия-участника, потенциального участника нацпроекта или проекта «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области». Участники, занявшие призовое место, награждаются поездкой в подмосковный СберУниверситет ― организацию, в которой идеально выстроена работа офисного пространства и чей опыт может послужить примером и образцом для подражания.

Турнир проводится до 12 сентября 2024 года. Заявки принимаются на почту rck@agency62.ru. Подробности можно уточнить в Региональном центре компетенций по телефону +7 (4912) 600-513.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области за счет реализации инвестпроектов откроют более 20 тыс. рабочих мест

Рязанские учёные приложили руку к разработке электрической версии Niva Travel

Павел Малков: Работаем на ПМЭФ-2024, подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей

В Касимове полиция пресекла фиктивную постановку на учет иностранных граждан

В мае в Рязанском районе поймали 6 бездомных собак

Стенд Рязанской области на ПМЭФ-2024 демонстрирует достижения и историческое наследие региона

Корпорация развития Рязанской области подтвердила высокий уровень сервиса и качество работы с инвесторами

Рязанцы вновь пожаловались на крыс в центре города

Водитель из Саранска госпитализирован после ДТП на трассе М5 под Рязанью

В Полянах 6 июня произошло ДТП с маршруткой и мотоциклом

С 10 июня НТВ покажет новые серии боевика «Морские дьяволы. Дальние рубежи»

Уязвимость WhatsApp: мошенники легко получают доступ к аккаунтам пользователей

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанской области за счет реализации инвестпроектов откроют более 20 тыс. рабочих мест

Новости Рязани
Об этом сообщил губернатор Павел Малков в ходе работы на Петербургском международном экономическом форуме.

Рязанские учёные приложили руку к разработке электрической версии Niva Travel

Новости Рязани
Концептуальный макет на базе Niva Travel АвтоВАЗ представил во время Петербургского международного экономического форума.

Павел Малков: Работаем на ПМЭФ-2024, подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей

Новости Рязани
Церемония состоялась на площадке выставочного стенда Рязанской области в рамках Петербургского международного экономического форума.

В Касимове полиция пресекла фиктивную постановку на учет иностранных граждан

Новости Касимова
47-летний житель Касимова организовал фиктивную регистрацию по месту своего проживания пятерых граждан стран Средней Азии, в возрасте от 34 до 54 лет.

В мае в Рязанском районе поймали 6 бездомных собак

Новости Рязани
Больше всего животных поймали в посёлке Турлатово — 5.