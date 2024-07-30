Вторник, 30 июля, 2024

В Рязани стартует проект «День муниципалитета»

Автор: 7info

Опубликовано

1 августа в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» стартует проект «День муниципалитета». Каждые две недели на базе Штаба представители районов Рязанской области будут рассказывать о своих достижениях.

Главная задача проекта — привлечь внимание жителей Рязани, других областей и регионов к достижениям муниципалитетов, тем самым поддерживая и развивая идею гордости за свою страну.

Старт проекту даст Шиловский район.

Приглашаются все желающие вместе с детьми. В программе — круглые столы, презентация достижений Шиловского района, выставки, мастер-классы, дефиле, концертная программа.

В Рязани стартует проект «День муниципалитета»

Вас ждут с 11.00 до 15.00 в Штабе общественной поддержки.

Адрес: г. Рязань, ул. Горького, д. 49А

Телефоны: 8-920-988-10-28, 28-43-13, 28-43-23.

Возрастное ограничение: 6+.

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