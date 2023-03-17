В Рязани стартует городской педагогический форум

С 20 по 31 марта в Рязани пройдет городской педагогический форум «Инновации в образовании». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Организаторы мероприятия – управление образования администрации города Рязани, МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования», Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Рязанский институт развития образования.

Форум «Инновации в образовании» – это продолжение ежегодных мартовских методических встреч педагогических и руководящих работников школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, а также открытая площадка для дискуссий, обмена опытом, откровенного профессионального диалога специалистов.

Образовательные части педагогического форума 2023 года:

«ФГОС 2021. Обновление содержания образования»;

«Эффективные воспитательные практики»;

«Эффективные управленческие практики»;

«Эффективные практики наставничества»;

«Университетская среда. Образовательный форум РГУ им. С.А. Есенина»;

III городской Чемпионат педагогических команд.

Участников образовательного марафона ждут лекции, семинары-практикумы, мастер-классы, дискуссионные площадки по актуальным вопросам и современным подходам в образовании и воспитании.

Начинающие педагоги школ и детских садов примут участие в мастер-классах, тренингах, методических мероприятиях, которые организуют опытные педагоги-наставники и молодые педагоги, лауреаты Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

Мероприятия проекта «Университетская среда» будут проходить с 27 по 31 марта на базе РГУ им. С.А. Есенина в очном и дистанционном форматах.

Кроме того, в рамках Форума с 21 по 23 марта на базе школы № 16 и школы № 63 будет проходить финал III городского Чемпионата педагогических команд.

Участниками чемпионата 2022/2023 учебного года стали 36 команд из 27 дошкольных образовательных учреждений, 11 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного образования города Рязани и Рязанской области. Общее количество педагогов – 388 человек.

Подведение итогов и торжественное закрытие Чемпионата состоится 24 марта в школе №69 «Центр развития образования».

Оформить регистрацию и ознакомиться с программой можно на сайте http://cmiso.ru/. Регистрация доступна по ссылке или на главной странице сайта в разделе «Анонсы» – «Анонс мартовского методического мероприятия», или в разделе «Методическое пространство» – «Массовые методические мероприятия» – «Конференции, фестивали, форумы для педагогов» – «Главное методическое мероприятие года» – «Программа с регистрацией».