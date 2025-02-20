В Рязани стартовали инвестиционные встречи, посвящённые масштабным проектам и новым рабочим местам

В Рязани стартовали двухдневные инвестиционные встречи от Корпорации развития, посвященные повышению привлекательности региона для бизнеса. Они проходят 20 и 21 февраля.

На пленарной сессии обсудили преимущества Рязанской области для инвесторов и механизмы взаимодействия между властью и бизнесом. Заместитель председателя правительства региона Артем Никитин сообщил, что в 2024 году объем инвестиций в уставной капитал области достиг 120 миллиардов рублей, что вывело регион в топ-5 по темпам роста.

«Рязанская область в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов вошла в пятерку лидеров по динамике роста. Если бы не бизнес и его потребности, то не было этих результатов. В итоге мы получаем стабильную экономику, создание новых рабочих мест. Последнее влечет за собой поиск рабочей силы: в ближайшие три-четыре года мы планируем запустить инвестпроекты, которые потребуют порядка 15 тысяч новых рабочих мест», — отметил Артем Никитин.

Он также сказал, что в регионе созданы благоприятные условия для бизнеса: минимизированы бюрократические барьеры, а каждый проект сопровождается на всех этапах.

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Особое внимание на форуме уделили индустриальному парку «Рязанский». По словам зампреда, если изначально проект казался амбициозным, то сейчас он успешно реализуется: уже подписаны соглашения с 17 резидентами. Кроме того, в декабре 2024 года было принято решение о создании второго индустриального парка, запуск которого запланирован на конец 2026 года.

На форуме также обсудили перспективы инвестиций в туризм. Рязанская область стала лидером по бронированию отелей на новогодние и майские праздники 2025 года.

«Региону необходимо расширить номерной фонд на 1,5 тысячу мест, чтобы покрыть потребность туристов. Будем над этим работать», — заявил Артем Никитин.

Заместитель председателя правления «Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития» Рафаэль Хусяиншин высоко оценил шоурум рязанских компаний, представленный на форуме.

«Здесь представлена разноплановая продукция среднего и крупного бизнеса — от беспилотия до стальных изделий. У Рязанской области есть основные преимущества: активность команды, выгодный рынок сбыта, умение быстро перестраиваться. Понимая, что при высокой ключевой ставке инвестиции закономерно снижаются, область строит площадки для бизнеса на будущее», — отметил он.

В шоуруме участвуют более 20 местных компаний, включая OpenYard — первого резидента индустриального парка «Рязанский». Генеральный директор компании Алексей Белогорцев подчеркнул, что Рязань стала столицей русского сервера: ее высокотехнологичные решения поддерживают работу сервисов такси, доставки и онлайн-шопинга.

Важным итогом форума стало начало сотрудничества с китайскими инвесторами. Ли Пэн, директор представительства Китайско-российского индустриального парка в Шеньяне, сообщил, что начал переговоры с рязанской компанией «Экорост».

«В Рязани большие возможности в плане логистики и инвестирования. Этот регион очень подходит нам для сотрудничества. Надеюсь, что китайские инвесторы начнут активно инвестировать в Рязань, ведь после санкций со стороны Европы отношения России с Китаем стали крепче», — отметил Ли Пэн.

Форум был создан для того, чтобы показать, что Рязанская область активно развивается, создавая условия для привлечения инвестиций и реализации масштабных проектов.