В Рязани стартовали инвестиционные встречи, посвящённые масштабным проектам и новым рабочим местам

В Рязани стартовали двухдневные инвестиционные встречи от Корпорации развития, посвященные повышению привлекательности региона для бизнеса. Они проходят 20 и 21 февраля.
На пленарной сессии обсудили преимущества Рязанской области для инвесторов и механизмы взаимодействия между властью и бизнесом. Заместитель председателя правительства региона Артем Никитин сообщил, что в 2024 году объем инвестиций в уставной капитал области достиг 120 миллиардов рублей, что вывело регион в топ-5 по темпам роста.
Он также сказал, что в регионе созданы благоприятные условия для бизнеса: минимизированы бюрократические барьеры, а каждый проект сопровождается на всех этапах.
Особое внимание на форуме уделили индустриальному парку «Рязанский». По словам зампреда, если изначально проект казался амбициозным, то сейчас он успешно реализуется: уже подписаны соглашения с 17 резидентами. Кроме того, в декабре 2024 года было принято решение о создании второго индустриального парка, запуск которого запланирован на конец 2026 года.
На форуме также обсудили перспективы инвестиций в туризм. Рязанская область стала лидером по бронированию отелей на новогодние и майские праздники 2025 года.
Заместитель председателя правления «Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития» Рафаэль Хусяиншин высоко оценил шоурум рязанских компаний, представленный на форуме.
В шоуруме участвуют более 20 местных компаний, включая OpenYard — первого резидента индустриального парка «Рязанский». Генеральный директор компании Алексей Белогорцев подчеркнул, что Рязань стала столицей русского сервера: ее высокотехнологичные решения поддерживают работу сервисов такси, доставки и онлайн-шопинга.
Важным итогом форума стало начало сотрудничества с китайскими инвесторами. Ли Пэн, директор представительства Китайско-российского индустриального парка в Шеньяне, сообщил, что начал переговоры с рязанской компанией «Экорост».
Форум был создан для того, чтобы показать, что Рязанская область активно развивается, создавая условия для привлечения инвестиций и реализации масштабных проектов.