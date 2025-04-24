В Рязани стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

На площади Победы г. Рязани дан торжественный старт Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. От имени Губернатора к собравшимся обратилась первый зампред регионального Правительства Анна Рослякова.

Участниками церемонии стали представители регионального комитета по делам молодежи, областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Управления Федеральной службы судебных приставов России по Рязанской области и Управления Федеральной налоговой службы России по региону, студенты высших и средних учебных заведений, юнармейцы.

К собравшимся обратилась первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова. Она отметила, что Георгиевская лента является безусловным символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне, олицетворяющим собой память о воинской доблести защитников Родины. «Георгиевская лента – это символ храбрости, мужества, самоотверженности, – отметила она. – Сегодня во многих странах запрещены ее демонстрация и ношение, а мы, русские люди, носим ее на груди, рядом со своим сердцем – там, где живет память о наших защитниках и великой истории». Анна Рослякова подчеркнула, что в наши дни Георгиевская лента стала символом отваги воинов, защищающих свободу и независимость России в ходе проведения СВО.

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Память павших воинов почтили минутой молчания. На мемориальном комплексе «Монумент Победы» состоялась церемония возложения цветов. Представители регионального отделения «Волонтеров Победы» раздали Георгиевские ленты всем участникам церемонии.

Основной период патриотической акции пройдет со 2 по 8 мая. В эти дни рязанские волонтеры будут раздавать ленточки всем желающим на центральных улицах и площадях г. Рязани, среди которых пл. Победы, пл. Ленина, Театральная.