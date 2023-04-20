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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани стартовал приём заявок в новые детские сады в Кальном и Семчино

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Фото с сайта администрации Рязани

В Рязани начали принимать заявки от родителей, желающих зачислить своих детей в новые детские сады в Семчино и Кальном.

В Управлении образования и молодёжной политики мэрии сообщили, что это сделано для прогнозирования возрастных категорий групп.

Заявку можно заполнить по ссылкам:

После оформления правоустанавливающих документов детским садам присвоят номера и введут их в автоматизированную информационную систему «Барс. Электронное образование». Затем откроется запись в детские сады.

Когда начнётся регистрация в эти дошкольные учреждения, сообщат дополнительно на официальных сайтах городской мэрии, управления образования и информационных стендах в детских садах.

Родителям детей, уже зарегистрированным в других детских садах, нужно будет обратиться в МФЦ Рязанской области для внесения изменения в существующую заявку.

Родителям детей, не зарегистрированным в автоматизированной информационной системе «Барс. Электронное образование», нужно будет создать заявку на новый детский сад в электронной форме на портале Госуслуг или лично обратившись в МФЦ Рязанской области.

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