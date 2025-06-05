В Рязани стартовал прием заявок на участие в туристическом фестивале «Мама, папа, я!»

В Рязани стартовал прием заявок на участие в туристическом фестивале молодых семей «Мама, папа, я!» (0+). Фестиваль пройдет с 4 по 6 июля и будет посвящен Дню семьи, любви и верности.

Участниками Фестиваля могут стать молодые семьи из субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ. Молодые семьи – лица, состоящие в заключенном в установленном законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно на дату начала Фестиваля.

В программе запланировано проведение семейных конкурсов, игр, лекториев, спортивных соревнований, творческих мероприятий и многое другое.

Заявки на участие принимаются организационным комитетом фестиваля по ссылке forms.yandex.ru/u/666838e5… до 23.00 часов 25 июня. К заявке необходимо прикрепить ссылку на общее семейное фото, опубликованное на странице в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами: #МамаПапаЯ, #МПЯ2025 и видеоролик, где все члены семьи рассказывают о своем семейном дереве с упоминанием родственника, который принимал участие в Великой Отечественной Войне.

Канал для взаимодействия с участниками Фестиваля https://t.me/ryazan_youngfamily