В Рязани стартовал обучающий курс «Практикум #pro продажи»

В Рязани стартовало обучающее мероприятие «Практикум #pro продажи». Обучение проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и проходит еженедельно по понедельникам.

Программа рассчитана на представителей ИП и ООО. На занятиях участники узнают, как увеличить личный доход, повысить навыки продаж, о полезных инструментах в работе и многое другое. Курс включает теорию, практику и домашние задания. Занятия со специалистами помогут улучшить качество и количество продаж за счет системных тренировок. По итогу предпринимателей ждет экзамен, выпускной и вручение дипломов.

Участник практикума, предприниматель Алексей Куликов, занимается развитием гидробола и страйкбола в Рязани. Он рассказал, что пришел на обучение, чтобы развить свой бизнес.

«Сегодня прошло первое обучающее занятие от Центра «Мой бизнес». На нем мы на практике отрабатывали умение вести переговоры в спокойном формате, оттачивали навыки, чтобы не волноваться на встречах. Обучение построено таким образом, что оно интересно как для опытных, так и для начинающих предпринимателей. Продажи важны для любого бизнеса, именно с этого и нужно начинать. Если нет продаж, то и нет выручки. Впереди еще несколько занятий, уверен, что мы узнаем много важного», ― отметил предприниматель.

Напомним, Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2023 году провел более 90 обучающих мероприятий для 1356 предпринимателей.