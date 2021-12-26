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Воскресенье, 26 декабря, 2021
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В Рязани стартовал «Новогодний фестиваль Забав»

7info

В субботу, 25 декабря, в центре Рязани стартовал «Новогодний фестиваль Забав». Подробности сообщила пресс-служба мэрии.

На площадке перед МКЦ на площади Победы прошёл сказочный флеш-моб ростовых кукол, рязанцам показали представление от Забавы Путятишны, на улицы выехал «Забавный морозобус».

Для горожан выступил духовой оркестр Дедов Морозов, с наступающим праздником собравшихся поздравили Дед Мороз, Снегурочка и главный новогодний персонаж в города — Забава Путятишна.

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Затем персонажи праздника поехали по Рязани на лимузине.

  • В Рязани стартовал «Новогодний фестиваль Забав»
  • В Рязани стартовал «Новогодний фестиваль Забав»
  • В Рязани стартовал «Новогодний фестиваль Забав»
  • В Рязани стартовал «Новогодний фестиваль Забав»
  • В Рязани стартовал «Новогодний фестиваль Забав»
  • В Рязани стартовал «Новогодний фестиваль Забав»
  • В Рязани стартовал «Новогодний фестиваль Забав»
  • В Рязани стартовал «Новогодний фестиваль Забав»

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