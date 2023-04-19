В Рязани стартовал Международный медицинский форум «Zдоровая независимость»

На базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова стартовал Международный медицинский форум «Zдоровая независимость. Мероприятие объединило более 600 представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, благотворительных фондов, бизнес-сообществ, медицинских работников со всей страны, а также делегацию Республики Беларусь.

Организаторами форума выступили Правительство Рязанской области, РЯЗгму им. академика И. П. Павлова, АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области», торгово-промышленная палата Рязанской области.

Участников форума поприветствовал губернатор Рязанской области Павел Малков.

— Здравоохранение — это одно из ключевых звеньев региона, которое я лично контролирую. Мы выстроили план работы по всем направлениям: от профилактики и диагностики до лечения и последующей реабилитации. По всем этим направлениям есть результат, который можно продемонстрировать, при этом мы не питаем иллюзий и понимаем, что впереди еще много работы. Форум — это возможность для региона поделиться своим опытом и увидеть практики коллег. Главное работать, не останавливаться на достигнутом и собирать все лучшее, что есть вокруг, — сказал Павел Малков.

Павел Викторович отметил, что благодаря поддержке федерального правительства в регионе обновлен автопарк скорой медицинской помощи, при поддержке федерального проекта «Здравоохранение» закончилось строительство нового корпуса онкологического диспансера. В настоящее время ведется работа по оснащению больниц диагностической лечебной техникой, повышению квалификации врачей, капитальному ремонту медицинских учреждений и многое другое.

Программа форума включает панельные сессии, круглые столы, мастер-классы, школы здоровья. На площадках форума врачи, представители бизнеса и соцзащиты обсудили повышение качества и доступности медицинской помощи, критерии новой модели медицинской организации, разобрали демографические проекты и инициативы, подходы к повышению качества и продолжительности жизни населения.

Особое внимание было уделено вопросу импортозамещения и международному сотрудничеству в здравоохранении.

Все желающие смогли бесплатно измерить уровень насыщения крови кислородом, частоту и глубину дыхания, емкость легких, провести исследования состояния костной ткани, диагностику межполушарного взаимодействия, внимания, ловкости и координации для дошкольников и школьников.

Помимо этого, в программе форума предусмотрено проведение занятие по Северной ходьбе, где расскажут о пользе такого вида ходьбы, продемонстрируют правильную технику выполнения.

В рамках форума организована специализированная выставка «Zдоровая независимость», в которой приняли участие более 20 крупневших компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Владимира и других городов России. Посетители выставки смогли узнать о производимых вакцинах, лекарственных препаратах, эмульсиях, высокотехнологичном оборудовании, современных инструментах и материалах, найти ответы на другие интересующие вопросы в сфере медицины.

Форум продолжит свою работу завтра, 20 апреля. Участники второго дня смогут обсудить реализацию мероприятий по борьбе со смертностью от злокачественных новообразований в Рязанской области, создание новых сервисов в социальном обслуживании, познакомятся с трендами развития в области здравоохранения, выделят главные проблемы, которые стоят на пути раннего выявления заболеваний и снижения смертности.

По итогу всех мероприятий состоится завершающая пленарная сессия, в рамках которой будут сформированы конкретные предложения по реформированию и улучшению медицинского потенциала развития в регионе