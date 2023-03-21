Вторник, 21 марта, 2023
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В Рязани специалисты проверят 173 участка дорог, находящихся на гарантии

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Изображение от awesomecontent на Freepik

С наступление тепла в рязани начнут проверку 173 участков автомобильных дорог, находящихся на гарантии. Об этом было заявлено во время оперативного совещания, которое провела 21 марта мэр города Елена Сорокина.

Сейчас с Рязани продолжается ямочный ремонт дорожного полотна. По информации управления благоустройства, в устранении аварийной ямочности и колейности нуждается 89 участков дорог. Этим занимаются работники Дирекции благоустройства, подрядчики.

В апреле ДБГ запустит асфальтовый завод, дороги начнут чинить горячей асфальтобетонной смесью.

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