Врачи спасли жизнь мужчине, у которого обнаружили аневризму размером с гусиное яйцо

Аневризма размером с гусиное яйцо чуть не стала причиной гибели 50-летнего мужчины. Пациента спасли врачи Рязанского кардиодиспансера, сообщает пресс-служба Минздрава рязанской области.
В стационар житель Касимовского района попал сразу же после приема у врача-кардиолога Карины Агаян, работавшей в составе «Поезда здоровья». Проект направлен на оказание консультативно-диагностической помощи жителям отдаленных районов области.
Осмотр был проведен вовремя. В организме мужчины, фактически, находилась мина замедленного действия, которая в любой момент могла разорваться. Жалобы и внешний вид пациента насторожили врача при первом осмотре. Пациента беспокоил приступообразный кашель, который усиливался, когда мужчина находился в горизонтальном положении. Дополнял картину характерный цвет кожи. Врач заподозрила аневризму аорты – выпячивание стенки органа, обычно вызванное ослаблением мышечной ткани. На скорой помощи пациента буквально с приема доставили в Рязанский кардиодиспансер.
Самая серьезная опасность в таких случаях – разрыв аневризмы. В 99 процентах – это летальный исход. Первым делом врачи снизили пациенту давление, провели максимально полный осмотр.
Настоящему специалисту всегда важно знать причину той или иной патологии. Продолжая работать с результатами анализов, врачи Рязанского кардиодиспансера подтвердили собственный первоначальный прогноз о том, что аневризма носит инфекционно-воспалительный характер. К сердечным лекарствам добавлена антибиотикотерапия.