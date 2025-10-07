Вторник, 7 октября, 2025
Рязань
Медицина

Врачи спасли жизнь мужчине, у которого обнаружили аневризму размером с гусиное яйцо

Алексей Самохин
Фото: vk.com/minzdravro

Аневризма размером с гусиное яйцо чуть не стала причиной гибели 50-летнего мужчины. Пациента спасли врачи Рязанского кардиодиспансера, сообщает пресс-служба Минздрава рязанской области. 

В стационар житель Касимовского района попал сразу же после приема у врача-кардиолога Карины Агаян, работавшей в составе «Поезда здоровья». Проект направлен на оказание консультативно-диагностической помощи жителям отдаленных районов области.

Осмотр был проведен вовремя. В организме мужчины, фактически, находилась мина замедленного действия, которая в любой момент могла разорваться. Жалобы и внешний вид пациента насторожили врача при первом осмотре. Пациента беспокоил приступообразный кашель, который усиливался, когда мужчина находился в горизонтальном положении. Дополнял картину характерный цвет кожи. Врач заподозрила аневризму аорты – выпячивание стенки органа, обычно вызванное ослаблением мышечной ткани. На скорой помощи пациента буквально с приема доставили в Рязанский кардиодиспансер.

«Компьютерная томограмма подтвердила выпячивание аорты размером 9 на 9 сантиметров. Гигантская мешотчатая аневризма, больше, чем гусиное яйцо. Она сдавливала все близлежащие органы и ткани: трахею, бронхи, верхнюю полую вену. Уникальный случай. Аневризмы таких размеров встречаются не часто», – отмечает заведующий отделением №5 Рязанского кардиодиспансера Сергей Загородний.

Самая серьезная опасность в таких случаях – разрыв аневризмы. В 99 процентах – это летальный исход. Первым делом врачи снизили пациенту давление, провели максимально полный осмотр.

«Выход был один – операция на открытом сердце, иссечение участка с аневризмой, установка протеза. Это делается только в федеральных кардиоцентрах. Мы в кратчайшие сроки договорились с коллегами, полностью подготовили пациента: выполнили коронарографию, УЗИ, ФГС. Результаты направили в столичную клинику, сэкономив время. Сразу же в Москву отправили и пациента. Не было потеряно ни минуты. В Российском научном центре хирургии им. академика Б.В. Петровского уже была развернута операционная, нас уже ждали. Сложнейшее хирургическое вмешательство провел доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Эдуард Чарчян. Операция по иссечению аневризмы и установке протеза прошла успешно», – говорит Сергей Загородний.

Настоящему специалисту всегда важно знать причину той или иной патологии. Продолжая работать с результатами анализов, врачи Рязанского кардиодиспансера подтвердили собственный первоначальный прогноз о том, что аневризма носит инфекционно-воспалительный характер. К сердечным лекарствам добавлена антибиотикотерапия.

«Пациент восстанавливается, будет наблюдаться у кардиолога, прогноз уже благоприятный», – подчеркивает Сергей Загородний.

