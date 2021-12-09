В Рязани спасли ребенка, у которого в трахее застряла огромная деревянная щепка

Врачи Рязанской детской областной клинической больницы спасли ребенка, у которого в трахее застряла огромная деревянная щепка. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Родители сами привели сына к медикам. Мальчик жаловался на сильный кашель, проблемы с дыханием. При этом предположений, чем вызвано такое состояние, у взрослых не было.

Специалисты выяснили, что в трахее находится инородное тело. Чтобы извлечь щепку, использовали бронхоскоп — инструмент с камерой, который помогает увидеть и захватить то, что мешает дыханию. Манипуляции заняли около 10 минут.

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Выяснилось, что с огромной деревянной щепкой с острыми краями ребёнок ходил уже три дня.

— В нашей больнице фиксируется около пятидесяти подобных случаев в год, — рассказала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. — Дети глотают любые мелкие предметы: скрепки, монеты, мелкие игрушки. Часть из них выходит естественным путем, но бывает, что нужна помощь специалистов.

Лебедева отметила, что особую опасность несут проглоченные батарейки и магниты.