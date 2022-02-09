В Рязани спасли повисшего за окном 4-го этажа мужчину

В Рязани сотрудники полиции и МЧС спасли повисшего за окном 4-го этажа мужчину. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейских вызвали жильцы многоэтажного дома на Касимовском шоссе. Они пожаловались шумевших ночью соседей, предположительно устроивших потасовку.

Приехавшие правоохранители заметили висевшего за окном мужчину. Патрульные зафиксировали гражданина и помогли дождаться сотрудников МЧС. Спасатели подняли рязанца в квартиру.

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По предварительной информации, 45-летняя хозяйка жилья пригласила в гости 41-летнего товарища. Во время застолья с алкоголем произошёл конфликт, гость вышел на балкон успокоиться без верхней одежды. Женщина закрыла дверь.

Чтобы попасть обратно в квартиру, мужчина решил перелезть через окно, однако эта попытка не увенчалась успехом. Прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники МЧС помогли пострадавшему.

Рязанку с товарищем доставили в отдел.