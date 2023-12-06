В Рязани спасли молодую маму с кровоизлиянием в мозг

Рязанские медики спасли молодую маму из Ряжска, у которой произошло кровоизлияние в мозг. Подробности спасения женщины обнародовала пресс-служба регионального Минздрава.
Первыми о том, что в Ряжске требуется помощь женщине, узнали сотрудники службы санитарной авиации. Мамой она стала лишь две недели назад, это осложняло ситуацию и делало возможные последствия еще более трагичными. Предварительно женщине поставили диагноз инсульт.
За 40 минут жительницу Ряжска удалось доставить на вертолёте до Рязанской ОКБ. Ей оперативно провели КТ, МРТ, ангиографию и подтвердили диагноз: разрыв сосуда, кровоизлияние в мозг, остается риск повторного разрыва. После экстренного заседания консилиума было принято решение провести женщине операцию эндоваскулярной эмболизации аневризмы. Такое вмешательство проводится без разрезов, хирург работает при помощи рентгена: вводит инструмент в артерию, достигает поврежденного сосуда и устанавливает на него металлическую спираль, которая защитит сосуд от повторного разрыва. Такие операции в Рязанской ОКБ начали делать недавно, но помощь пациентов подобного рода уже поставили на поток.
Главный врач ОКБ Андрей Карпунин рассказал, что спасение молодой мамы стало возможным благодаря слаженным действиям всех медиков