В Рязани спасли молодую маму с кровоизлиянием в мозг

Рязанские медики спасли молодую маму из Ряжска, у которой произошло кровоизлияние в мозг. Подробности спасения женщины обнародовала пресс-служба регионального Минздрава.

Первыми о том, что в Ряжске требуется помощь женщине, узнали сотрудники службы санитарной авиации. Мамой она стала лишь две недели назад, это осложняло ситуацию и делало возможные последствия еще более трагичными. Предварительно женщине поставили диагноз инсульт.

За 40 минут жительницу Ряжска удалось доставить на вертолёте до Рязанской ОКБ. Ей оперативно провели КТ, МРТ, ангиографию и подтвердили диагноз: разрыв сосуда, кровоизлияние в мозг, остается риск повторного разрыва. После экстренного заседания консилиума было принято решение провести женщине операцию эндоваскулярной эмболизации аневризмы. Такое вмешательство проводится без разрезов, хирург работает при помощи рентгена: вводит инструмент в артерию, достигает поврежденного сосуда и устанавливает на него металлическую спираль, которая защитит сосуд от повторного разрыва. Такие операции в Рязанской ОКБ начали делать недавно, но помощь пациентов подобного рода уже поставили на поток.

— Во время операции открылась ещё одна сложность: нетипичное расположение поврежденного сосуда. Добраться к нему было анатомически сложно. Однако накопленный опыт — подобных операций в регионе проведено уже около семидесяти, — и мастерство нашей хирургической бригады помогли во время вмешательства – операция завершилась успешно, — рассказал завотделением эндоваскулярной хирургии Дмитрий Суров:

Главный врач ОКБ Андрей Карпунин рассказал, что спасение молодой мамы стало возможным благодаря слаженным действиям всех медиков

— Врачи в Ряжском ММЦ оперативно среагировали на клинический случай, санитарная эвакуация из района прошла быстро и бережно, а в ОКБ пациентку уже ждали наши специалисты Регионального сосудистого центра, чтобы провести полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Отлично сработала хирургическая бригада и отделения реанимации и интенсивной терапии, пациентку прооперировали и успешно выходили после вмешательства. Сейчас состояние женщины не вызывает опасений, её выписали, она снова встретилась со своим новорожденным ребёнком, — сказал Карпунин.