В Рязани спасатели помогли женщине, упавшей в подвал 

В Рязани волонтёры МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева помогли женщине, упавшей в подлвал. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда ВКонтакте.

Инцидент случился 2 октября. Спасателей попросили поднять женщину, упавшую в подвальное помещение цокольного этажа, и передать бригаде скорой помощи. Пострадавшую положили на щит, закрепили и подняли наверх, после чего передали медикам.

Также волонтеры рассказали о других случаях из своей практики.

На прошедшей неделе они открывали дверь квартиры, где остался один четырёхлетний ребёнок, ещё одну квартиру пришлось вскрывать по требованию полиции.

Спасатели также пилили упавшие деревья, ловили случайно попавшую в квартиру птицу, снимали кошку с дерева.