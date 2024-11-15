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В Рязани спасатели-добровольцы дважды за сутки столкнулись со смертями

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/salusryazgmu62

С двумя смертельными случаями за сутки столкнулись спасатели-добровольцы МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева. Подробности волонтёры рассказали на странице отряда ВКонтакте.

Первая заявка 14 ноября поступила из посёлка Искра Рязанского района. Там в запертой квартире, дверь которой открыли спасатели, обнаружили труп хозяина.

Второй случай зарегистрирован в Рязани — там спасатели помогали поднимать труп 18-летнего студента из пруда в Новопавловской роще.

Кроме того, волонтёры помогли вскрыть дверь электрощитовой детского сада, в которой застрял сотрудник учреждения. А на улице Бронной помогли поднять и отнести на кровать упавшего мужчину.

Также продолжаются поиски ушедшего 12 ноября из дома в деревне Деулино Виктора Павловича Ламтева.

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