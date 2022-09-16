В Рязани создали интерактивную карту по замене уличных светильников

За темпом и ходом замены уличного освещения рязанцы смогут следить на интерактивной карте. Она опубликована на сайте мэрии 15 сентября.

Отметим, что в рамках двухлетнего контракта в Рязани планируют заменить 15 тысяч фонарей. Контракт на выполнение работ по замене элементов сети уличного освещения был заключён администрацией города Рязани в июле. Документом предусмотрены 2 этапа работ, завершатся они к февралю следующего года. Гарантийный срок работы новых светильников – 12 лет. Дополнительная акцентная подсветка предусмотрена на пешеходных переходах и аварийно-опасных участках.

Ранее ход замены освещения в Рязани проверил врио главы региона Павел Малков.