В Рязани создадут подростковый центр

Организацию деятельности подросткового центра в Рязани обсудили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, руководитель Ресурсного центра профилактики социального сиротства Наталья Цыпич и руководитель фонда помощи детям «ПроДетство» Елена Макаровская.

Анжелика Евдокимова рассказала о проекте создания в Рязани центра для подростков в рамках федеральной программы «Подростки России». Инициатором открытия стал Ресурсный центр профилактики социального сиротства, который с 2017 года ведет активную работу по социальной адаптации подростков из уязвимых групп.

Предлагается создать в Рязани максимально открытое пространство для самовыражения, образования и развития детей с 12 лет и старше, вне зависимости от их социального статуса и места учебы. Подростки будут общаться, обучаться, создавать общие проекты, а специалисты и психологи помогут им в решении проблем, о которых они не могут рассказать другим взрослым.

Татьяна Панфилова отметила, что представленный проект достоин внимания

— Очень важно создать для подростков комфортную среду, помочь им пережить сложности переходного возраста и найти дорогу в жизни, — отметила она.- В этот период детям важно иметь место, где они смогут почувствовать себя нужными и важными.

Татьяна Панфилова поддержала идею создания подросткового центра. Администрации города поручено подготовить предложения по его размещению.

Также на встрече обсудили вопрос организации временного трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.