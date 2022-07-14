В Рязани создадут подростковый центр

Организацию деятельности подросткового центра в Рязани обсудили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, руководитель Ресурсного центра профилактики социального сиротства Наталья Цыпич и руководитель фонда помощи детям «ПроДетство» Елена Макаровская.
Анжелика Евдокимова рассказала о проекте создания в Рязани центра для подростков в рамках федеральной программы «Подростки России». Инициатором открытия стал Ресурсный центр профилактики социального сиротства, который с 2017 года ведет активную работу по социальной адаптации подростков из уязвимых групп.
Предлагается создать в Рязани максимально открытое пространство для самовыражения, образования и развития детей с 12 лет и старше, вне зависимости от их социального статуса и места учебы. Подростки будут общаться, обучаться, создавать общие проекты, а специалисты и психологи помогут им в решении проблем, о которых они не могут рассказать другим взрослым.
Татьяна Панфилова отметила, что представленный проект достоин внимания
Татьяна Панфилова поддержала идею создания подросткового центра. Администрации города поручено подготовить предложения по его размещению.
Также на встрече обсудили вопрос организации временного трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.