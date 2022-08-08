В Рязани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии почтили память погибшего сослуживца

В областном Управлении Росгвардии почтили память старшего сержанта милиции Романа Лукьянова, который погиб при отражении атаки на магазин «Джинсовый мир».

На Аллее Героев в мероприятии участвовали замначальника Управления Росгвардии по региону полковник Дмитрий Руденченко, сотрудники и ветераны вневедомственной охраны. Память Романа Лукьянова почтили минутой молчания.

7 августа 1999 года в магазине «Джинсовый мир» на улице Островского в Рязани сработала «тревожная кнопка». Старший сержант милиции Роман Лукьянов в составе группы задержания немедленно выехал на вызов.

На подъезде патрульного автомобиля к магазину из кустов по нему открыли огонь. Роман Лукьянов получил тяжёлое огнестрельное ранение и погиб на месте. Его напарник открыл ответный огонь. Преступники скрылись.

Позднее установили, что атаку на магазин совершила банда из 7 человек, на счету которой был уже ряд тяжких преступлений. В дальнейшем все преступники понесли наказание.

За самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении служебного долга старший сержант милиции Роман Лукьянов посмертно награждён орденом Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Рязанской области.