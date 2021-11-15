В Рязани сотрудника сотовой компании подозревают в продаже информации

В Рязани на основании материалов оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ России Следком возбудил уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров (ч. 2 ст. 138 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, сотрудник сотовой компании за незначительное вознаграждение передал информацию о детализации звонков с 9 номеров. Это является нарушением тайны телефонных переговоров.

Виновному по этой статье может грозить до 4 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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