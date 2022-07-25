В Рязани состоялся третий этап Рыбатлона.

Ливень не помешал проведению мероприятия. Летний Рыбатлон состоялся на Рюминском пруду возле стадиона ЦСК уже во второй раз.

Участники пробегали два круга на стадионе и вбегали на рыбнище. В день Рыбатлона клёв оказался неплохим – попадались краснопёрки, плотва и окуни.

Неожиданным героем 3-го этапа стал 51-летний Сергей Пятков. Он участвует в соревнованиях уже много лет, но на пьедестале появлялся не так часто. Сергей Пятков быстро справился с двумя рыбами и финишировал с результатом 28 минут 47 секунд.

Рязанец Александр Никонов на пьедестал поднялся впервые в карьере, хотя участвует в Рыбатлоне давно. Он стал вторым.

Третье место в упорной борьбе завоевал москвич Валентин Вагшуль. Он возглавил таблицу общего зачёта после 3-го этапа.

Среди девушек оказалась сильнейшей Ирина Мефодина, а среди детей – Виктория Громова.

За полчаса до завершения ловли на участников обрушился сильный ливень с грозой. На некоторое время ловля была приостановлена в целях безопасности. Такое решение принималось впервые в истории этого спорта. Через полчаса при появлении солнца ловля возобновилась, и некоторым посчастливилось ещё поймать рыбу.

Призы получили почти 30 человек. Следующее соревнование по рыбатлону состоится 30 июля в Башкортостане в Нуримановском районе.

А в Рязанской области завершит поплавочный сезон традиционный забег за рыбой в Кирицах в Спасском районе 3 сентября, регистрацию объявят в первых числах августа. Вопросы о предстоящих соревнованиях можно узнать в группе Рыбатлона ВКонтакте.

Соревнования проходят при поддержке минспорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Организаторы Рыбатлона благодарят за помощь руководство стадиона ЦСК и лично А.В. Морозова.