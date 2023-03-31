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Пятница, 31 марта, 2023
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В Рязани состоялся традиционный «Первоапрельский» забег

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Традиционный «Первоапрельский забег-2023» состоялся в Верхнем городском парке и привлек более двухсот рязанцев разных возрастов. Мероприятие было приурочено ко «Дню смеха», все участники были одеты в веселые шуточные костюмы или имели соответствующие атрибуты одежды.

«Первоапрельский забег» дал старт мероприятиям «Месяца здоровья и спорта», который ежегодно проводится в апреле и приурочен к Всемирному дню здоровья.

Традиционно на старт вышли юные спортсмены, школьники, студенты, воспитанники и педагоги детских садов. Самому юному бегуну — больше года.

Забегу предшествовала зажигательная разминка, в ходе которой участники подготовили мышцы, потанцевали и с позитивом настроились на забег.

В ходе соревнований состоялось одиннадцать забегов на дистанции 200, 300 и 500 метров.

Победители и призеры соревнований награждены грамотами и памятными подарками от управления по физической культуре и массовому спорту.

Награды в номинациях:

— «За волю к победе» — Доценко Надежда;

— «Удачный дебют» — студенты Рязанского технологического колледжа;

— «Самый многочисленный коллектив» — учащиеся школы № 15;

— «Самая многочисленная семья» — семья Микаиловых.

Юные участники также были отмечены в номинации «Самый оригинальный костюм».

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