В Рязани состоялся традиционный «Первоапрельский» забег

Традиционный «Первоапрельский забег-2023» состоялся в Верхнем городском парке и привлек более двухсот рязанцев разных возрастов. Мероприятие было приурочено ко «Дню смеха», все участники были одеты в веселые шуточные костюмы или имели соответствующие атрибуты одежды.
«Первоапрельский забег» дал старт мероприятиям «Месяца здоровья и спорта», который ежегодно проводится в апреле и приурочен к Всемирному дню здоровья.
Традиционно на старт вышли юные спортсмены, школьники, студенты, воспитанники и педагоги детских садов. Самому юному бегуну — больше года.
Забегу предшествовала зажигательная разминка, в ходе которой участники подготовили мышцы, потанцевали и с позитивом настроились на забег.
В ходе соревнований состоялось одиннадцать забегов на дистанции 200, 300 и 500 метров.
Победители и призеры соревнований награждены грамотами и памятными подарками от управления по физической культуре и массовому спорту.
Награды в номинациях:
— «За волю к победе» — Доценко Надежда;
— «Удачный дебют» — студенты Рязанского технологического колледжа;
— «Самый многочисленный коллектив» — учащиеся школы № 15;
— «Самая многочисленная семья» — семья Микаиловых.
Юные участники также были отмечены в номинации «Самый оригинальный костюм».
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