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Власть и политика

В Рязани состоялся очень женский разговор с депутатом Сарданой Авксентьевой

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В Рязани прошел форум «Женщина. Лидер. Личность», который организовало региональное отделение партии «Новые люди». Главной гостьей мероприятия стала депутат Государственной думы Сардана Авксентьева.

Мероприятие было мало похоже на официальное. Формат «открытого микрофона» создал атмосферу дружеской встречи, на которой можно было задать интересующие вопросы и поделиться своими переживаниями. Идея создания пространства для рязанок, где каждая сможет не только рассказать о своих планах и идеях, но и получить совет у женщин, которым уже удалось написать собственные яркие истории успеха, полностью воплотилась в форуме «Женщина. Лидер. Личность».

Помимо Сарданы Авксентьевой спикерами форума стали «Миссис Россия Мир» Олеся Мамонова, психолог и коуч Любовь Кейлина, многодетная мать, топ-лидер компании «Фаберлик» в Рязанской области Елена Субботина, врач превентивной медицины Елена Ковалева, региональный представитель международного сообщества «PRO Женщин» Анна Плотникова, а также тренер и многократная чемпионка по каратэ Эвелина Сакаева. 

Все эти женщины сделали себя сами, добились определенных высот и попробовали помочь участницам форума найти ответы на волнующие их вопросы.

–  Мы попробовали объединить рязанок. Дать им возможность встретиться с единомышленницами, почувствовать энергию успеха и поддержку, предоставить женщинам возможность провести искренний и честный диалог друг с другом, — отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Артём Морозов.

Как реализовать свой потенциал и не потерять при этом индивидуальность, уверенность в себе, энергию? Как воспитывать детей, готовых к современным вызовам, успешно поддерживать быт и находить ресурс на карьеру и хобби? На эти и многие другие вопросы отвечали представительницы прекрасной половины человечества, которым удалось реализоваться и как профессионалам, и как женщинам. 

История политика Сарданы Авксентьевой не оставила равнодушной ни одну из участниц форума. Родившаяся в отдалённом якутском селе, она построила успешную политическую карьеру, став первой женщиной-мэром Якутска. Затем была избрана депутатом Государственной думы от партии «Новые люди». Сейчас Сардана Владимировна успешно совмещает общественную и законотворческую деятельность, она любящая и любимая жена, мама и бабушка. 

В Рязани состоялся очень женский разговор с депутатом Сарданой Авксентьевой В Рязани прошел форум «Женщина. Лидер. Личность», который организовало региональное отделение партии «Новые люди». Главной гостьей мероприятия стала депутат Государственной думы Сардана Авксентьева.
В Рязани состоялся очень женский разговор с депутатом Сарданой Авксентьевой В Рязани прошел форум «Женщина. Лидер. Личность», который организовало региональное отделение партии «Новые люди». Главной гостьей мероприятия стала депутат Государственной думы Сардана Авксентьева.
В Рязани состоялся очень женский разговор с депутатом Сарданой Авксентьевой В Рязани прошел форум «Женщина. Лидер. Личность», который организовало региональное отделение партии «Новые люди». Главной гостьей мероприятия стала депутат Государственной думы Сардана Авксентьева.

Также Сардана Авксентьева ведёт блог, в котором рассказывает не только о законодательных инициативах, но и делится полезными лайфхаками. Кстати, некоторые участницы форума уже испробовали ее рецепты на практике. Сардана Авксентьева даже задалась вопросом, а тем ли она занимается по жизни?

Формат форума Сардана Авксентьева назвала новым и новаторским. Она отметила, что на форуме практически не звучало вопросов о политике.

— Почему-то всем кажется, что общественная деятельность, политика — это что-то, что уничтожает другую часть нашей жизни. Но я, в частности, пример того, что всё может быть гармонично при правильном планировании, распределении времени и расстановке приоритетов. И не стоит забывать, что когда мы перестанем быть политиками, общественными деятелями, а станем, как миллионы наших сограждан, обычными людьми, самое главное, что у нас останется — это наша семья. Поэтому вопросам семьи, вопросам демографии наша партия уделяет особое внимание. 

Кроме того, Сардана Авксентьева поблагодарила психологов и нутрициологов, которые принимали участие в форуме и отвечали на вопросы гостей. Она отметила, что подобные мероприятия еще раз подтверждают тот факт, что в нашей стране нужно развивать меры психологической поддержки населению.

Участники форума не только получили много полезной информации, но и лично убедились: можно быть и успешным профессионалом, и счастливой женщиной, и сильной личностью.

— Сила наша в том, чтобы быть радостным и позитивным человеком. Важно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Желаю всем вам верить в себя и осознавать, что всё возможно, — пожелала в конце встречи Сардана Авксентьева.

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