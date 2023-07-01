Суббота, 1 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню ветеранов боевых действий

7info

В Рязани прошел митинг-концерт, посвященный Дню ветеранов боевых действий, в котором приняла участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Мероприятие состоялось на площади Маргелова с участием руководителя регионального Комитета семей воинов Отечества Людмилы Ягидаровой, председателя регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Александра Кострова, ветеранов боевых действий, представителей министерства территориальной политики Рязанской области, жителей города, курсантов училища ВДВ.

Анна Рослякова выступила перед участниками митинга-концерта от имени губернатора Павла Малкова. Она отметила мужество, отвагу и самоотверженность русского солдата, который выполнял задачи как на территории страны, так и за ее пределами. Рослякова выразила поддержку и благодарность тысячам российских солдат, которые сражаются в рамках специальной военной операции, и пожелала всем участникам митинга-концерта здоровья, добра и мирного неба над головой.

Ветеранам и участникам специальной военной операции вручены Памятные знаки губернатора Рязанской области.

Митинг начался с минуты молчания в память погибших участников боевых действий, осуществлена закладка капсулы с землей из лагеря Бадабер в Пакистане, где в 1985 году произошло восстание советских и афганских военнопленных. В концертной программе выступили коллективы училища ВДВ и ДК «Приокский».

В Рязани состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню ветеранов боевых действий
В Рязани состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню ветеранов боевых действий
В Рязани состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню ветеранов боевых действий
В Рязани состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню ветеранов боевых действий

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязани прошла выставка-парад транспорта Госавтоинспекции и экстренных служб

Колонна спецтехники проехала по улицам Рязани до площади Театральной. Там полюбоваться на автомобили, мотоциклы смогли горожане.

Труп мужчины обнаружили в квартире дома в Касимове

Тело обнаружили 30 июня. По предварительным данным, смерть человека не была криминальной.

Мужчина застрелил сына и покончил с собой в Татарстане

В Нижнекамске мужчина застрелил сына из охотничьего ружья и покончил жизнь самоубийством.

В Канищево попал в ДТП маршрутный автобус

Авария случилась в микрорайоне Канищево напротив ТЦ «Кит». По словам очевидца, в автобусе попадали пассажиры.

На улице Советской Армии в Рязани 1 июля на дороге разлито неизвестное вещество

В месте разлива трудно ехать, машина плохо оттормаживается.

Депутат Дмитрий Хубезов и рязанские врачи возвращаются в зону спецоперации

Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хебезов сообщил в соцсетях о возвращении на Донбасс.

ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня

Цель мероприятия — отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции.

Актёр из сериала «Через прицел» Дмитрий Кондрашов умер в 25 лет

Причина смерти Дмитрия не сообщается, об уходе сына из жизни сообщили родители.

Рязанка сообщила о толпе подростков, избивших её сына в Канищеве

По словам рязанки, инцидент случился 28 июня в промежуток времени 19.40-19.50 у бассейна «Дельфин» на улице Интернациональной.

В Рязани бензовоз сбил насмерть 22-летнего пешехода на улице Черновицкой

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Обстоятельства происшествия уточняются.

В Рязани единственная участница ЕГЭ по китайскому языку набрала 97 баллов

В Рязани единственная участница ЕГЭ по китайскому языку — выпускница лицея № 52 Елена Петракова, смогла сдать экзамен на 97 баллов.

В рязанском дворе сломалось большое дерево

Снимок сделан 30 июня. По словам собеседника агентства, обычно под деревом стоят автомобили.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации