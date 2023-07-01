В Рязани состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню ветеранов боевых действий

В Рязани прошел митинг-концерт, посвященный Дню ветеранов боевых действий, в котором приняла участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Мероприятие состоялось на площади Маргелова с участием руководителя регионального Комитета семей воинов Отечества Людмилы Ягидаровой, председателя регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Александра Кострова, ветеранов боевых действий, представителей министерства территориальной политики Рязанской области, жителей города, курсантов училища ВДВ.

Анна Рослякова выступила перед участниками митинга-концерта от имени губернатора Павла Малкова. Она отметила мужество, отвагу и самоотверженность русского солдата, который выполнял задачи как на территории страны, так и за ее пределами. Рослякова выразила поддержку и благодарность тысячам российских солдат, которые сражаются в рамках специальной военной операции, и пожелала всем участникам митинга-концерта здоровья, добра и мирного неба над головой.

Ветеранам и участникам специальной военной операции вручены Памятные знаки губернатора Рязанской области.

Митинг начался с минуты молчания в память погибших участников боевых действий, осуществлена закладка капсулы с землей из лагеря Бадабер в Пакистане, где в 1985 году произошло восстание советских и афганских военнопленных. В концертной программе выступили коллективы училища ВДВ и ДК «Приокский».