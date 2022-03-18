-1.6 C
Рязань
Пятница, 18 марта, 2022

В Рязани состоялся концерт «Крымская весна» 

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани состоялся концерт «Крымская весна» 

7info7

18 марта в рязанском Ледовом дворце состоялся праздничный концерт «Крымская весна», посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

- Реклама -

С приветственным словом к участникам акции обратился губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На мероприятии присутствовало около 2500 рязанцев. Перед жителями региона выступили Член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, ветеран боевых действий Андрей Бондаренко, главврач больницы имени Семашко Людмила Сорокина, координатор по молодежным проектам ОНФ Глеб Шабонин.

В ходе концерта также звучали патриотические песни в исполнении рязанских музыкальных коллективов: народного хора им Е.Г. Попова, ансамблей Культурного центра УМВД России по Рязанской области, РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова «Крылатая пехота» и других.

В Рязани состоялся концерт «Крымская весна» 
В Рязани состоялся концерт «Крымская весна» 
В Рязани состоялся концерт «Крымская весна» 
В Рязани состоялся концерт «Крымская весна» 
В Рязани состоялся концерт «Крымская весна» 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Сасовском районе неизвестный вырубил лес на 1,2 млн рублей
Комментарии для сайта Cackle
spot_img