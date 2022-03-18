В Рязани состоялся концерт «Крымская весна» 

18 марта в рязанском Ледовом дворце состоялся праздничный концерт «Крымская весна», посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

- Реклама -

С приветственным словом к участникам акции обратился губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На мероприятии присутствовало около 2500 рязанцев. Перед жителями региона выступили Член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, ветеран боевых действий Андрей Бондаренко, главврач больницы имени Семашко Людмила Сорокина, координатор по молодежным проектам ОНФ Глеб Шабонин.

В ходе концерта также звучали патриотические песни в исполнении рязанских музыкальных коллективов: народного хора им Е.Г. Попова, ансамблей Культурного центра УМВД России по Рязанской области, РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова «Крылатая пехота» и других.