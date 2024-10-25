В Рязани состоялся кейс-форум для малого бизнеса

24 октября в Рязани состоялся масштабный кейс-форум для малого бизнеса, организованный Сбер Бизнес и дочерней компанией Сбера АО «Деловая среда». Состоялось уже четыре форума в рамках серии, прошедших в крупных городах России. В этом году в фокусе внимания была тема «Масштабирование бизнеса: стратегии выхода на новый уровень».

На площадке АМАКС Конгресс-отеля собрались предприниматели со всей России, чтобы поделиться опытом и получить ценные знания о развитии бизнеса.

Форум предоставил участникам возможность: узнать о стратегиях управления ресурсами при расширении бизнеса; научиться эффективно формировать команду для поддержки роста; минимизировать риски при выходе на новые рынки; оптимизировать процессы в компании для поддержки масштабирования.

Приветственное слово заместителя министра экономического развития Галины Крутовой было наполнено пожеланиями развития и успеха в сферах присутствующих предпринимателей. Она подчеркнула важность таких мероприятий для поддержки малого бизнеса и создания благоприятной среды для его роста.

Иван Семёнов, управляющий Рязанским отделением ПАО Сбербанк, провел Small talk о специфике бизнеса в регионе. Он отметил, что продолжает лидировать розничная торговля, за ней следуют пассажирские грузоперевозки, общепит, услуги, логистика, информационные технологии.

Несмотря на уход многих иностранных фирм, в Рязани открылось множество новых ниш. Иван Семёнов выделил экологические разработки, информационные разработки, внутренний туризм, и онлайн торговлю как перспективные направления для развития в регионе.

Большая дискуссия по теме «Масштабирование: секреты стабильного роста в бизнесе» стала ключевым событием форума. Она включала в себя бизнес-разборы, где эксперты разбирали бизнес-кейсы участников и давали ценные рекомендации для роста. Также прошла сессия, посвященная бизнес-провалам, где в формате неформальных монологов в стиле TED, где были раскрыты темы ошибок и их влияния на рост дела.

Блок нетворкинга позволил участникам наладить полезные связи и рассказать о себе и своем проекте в кругу активного бизнес-сообщества.

Среди спикеров форума были как региональные представители, так и приглашенные гости :

Айнур Зиннатуллин – федеральный спикер по коммуникациям, наставник по подготовке к публичным выступлениям, автор книг.

Игорь Стоянов – основатель и духовный бизнес-ментор Персона групп, Бьюти Парк, институт Пути.

Сергей Бунцевич – основатель и генеральный директор международной сети кофейных баров COFFEWAY.

Кира Долгова – основатель международной сети салонов лазерной эпиляции Laser Love.

Кирилл Казаков – мастер боевых искусств Российского Союза Боевых Искусств, создатель и руководитель клуба «Академия Айкидо».

Юрий Кравец – управляющий партнер Profit Consulting (группа компаний Нескучный Бизнес).

Кейс-форум стал площадкой для обмена опытом, получения практических советов и налаживания ценных контактов, которые, без сомнения, будут способствовать росту и успеху участников.

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