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Спорт

В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо»

Анастасия Мериакри

В Лесопарке 8 июня состоялся 9-ый благотворительный пробег в поддержку детей с синдромом Дауна «Спорт во благо» (0+). Организатором стала РРОО «Добрые сердца» при поддержке администрации города Рязани и Молодежного совета.

Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.

Участников пробега приветствовали заместитель главы администрации Евгения Власова и начальник управления физической культуры и массового спорта Кирилл Сосунов. Они пожелали всем спортсменам удачи и дали старт первому забегу.

Все желающие могли проверить свои силы на 8 дистанциях:

  • Самые маленькие рязанцы, от 0 до 5 лет, пробежали 50 м.
  • Дети от 6 до 9 лет соревновались на дистанции в 300 м.
  • Дети от 10 до 13 лет пробежали 500 м.
  • Для всех остальных участников были созданы дистанции: 1 км, 5 км, 10 км.
  • Творческие рязанцы могли принять участие в костюмированном забеге на 250 м. Оценивалась не скорость прохождения дистанции, а оригинальность костюма.
  • Для компаний-партнеров пробега была создана корпоративная эстафета 4*300 м.

Все собранные в рамках мероприятия средства будут направлены на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства «Добрые сердца».

В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо» Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.
В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо» Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.
В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо» Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.
В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо» Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.
В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо» Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.
В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо» Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.
В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо» Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.
В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо» Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.
В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо» Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.
В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо» Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.
В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо» Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.
В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо» Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.
В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо» Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.

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