В Рязани состоялся благотворительный показ спектакля «Житие одной бабы»

19 сентября в Концертно-выставочном зале «На Грибоедова» Центра развития культуры Рязанской области состоялся благотворительный показ спектакля «Житие одной бабы» молодежной Арт-студии «Кинодебют».

Постановка по мотивам одноименной повести Николая Лескова рассказывает об истории семьи, в которой трудолюбивая и кроткая Настенька выходит замуж за нелюбимого человека по воле чёрствого брата, став разменной монетой в его коммерческой сделке.

С одной стороны, сцены психологического насилия и беспомощности, с другой же — стойкости, показаны таким образом, что вызывают у молодых людей горячее сочувствие и понимание, что так жить нельзя.

На первые показы были приглашены преподаватели и студенты РГУ имени С.А. Есенина, школьные учителя-словесники. По их мнению, такой спектакль нужно показывать детям в обязательном порядке.

— Всё уже сказано русскими классиками, это надо смотреть и обсуждать со студентами, — поделилась заведующая кафедрой социологии РГУ Елена Анисина.

Сами молодые люди признались, что были тронуты до глубины души.

Такие произведения театрального искусства и поддерживает команда проекта, считая, что они оказывают влияние не только на общее гуманитарное воспитание личности, но и формируют неприятие насилия в любых формах.

Спектакль также интересен тем, что является творческим экспериментом Центра развития культуры Рязанской области, соединяет работу профессиональных актёров, признанных мастеров сцены – Валерия Рыжкова, Риммы Морозовой, Никиты Левина – и учащихся рязанских школ и ссузов.

— Когда молодой зритель видит подобных себе ребят в работе над таким произведением, то невольно примеряет на себя их роли, что положительно сказывается на общем восприятии темы спектакля подрастающим поколением, — отметила директор Центра Юлия Долматович.

Руководит творческой студией режиссер Урсула Макарова — выпускница ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), автор множества успешных постановок русской и зарубежной классики.

Спектакль создан при поддержке гранта министерства культуры Рязанской области.