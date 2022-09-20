В Рязани состоялся благотворительный показ спектакля «Житие одной бабы»

19 сентября в Концертно-выставочном зале «На Грибоедова» Центра развития культуры Рязанской области состоялся благотворительный показ спектакля «Житие одной бабы» молодежной Арт-студии «Кинодебют».
Постановка по мотивам одноименной повести Николая Лескова рассказывает об истории семьи, в которой трудолюбивая и кроткая Настенька выходит замуж за нелюбимого человека по воле чёрствого брата, став разменной монетой в его коммерческой сделке.
С одной стороны, сцены психологического насилия и беспомощности, с другой же — стойкости, показаны таким образом, что вызывают у молодых людей горячее сочувствие и понимание, что так жить нельзя.
На первые показы были приглашены преподаватели и студенты РГУ имени С.А. Есенина, школьные учителя-словесники. По их мнению, такой спектакль нужно показывать детям в обязательном порядке.
Сами молодые люди признались, что были тронуты до глубины души.
Такие произведения театрального искусства и поддерживает команда проекта, считая, что они оказывают влияние не только на общее гуманитарное воспитание личности, но и формируют неприятие насилия в любых формах.
Спектакль также интересен тем, что является творческим экспериментом Центра развития культуры Рязанской области, соединяет работу профессиональных актёров, признанных мастеров сцены – Валерия Рыжкова, Риммы Морозовой, Никиты Левина – и учащихся рязанских школ и ссузов.
Руководит творческой студией режиссер Урсула Макарова — выпускница ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), автор множества успешных постановок русской и зарубежной классики.
Спектакль создан при поддержке гранта министерства культуры Рязанской области.