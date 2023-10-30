Понедельник, 30 октября, 2023
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В Рязани состоялось торжественное собрание, посвящённое 105-летию ВЛКСМ

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В Рязани состоялось торжественное собрание, посвященное 105-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.

Поздравить комсомольцев пришли почетные гости, среди которых министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместитель главы администрации города Лариса Крохалева.

Праздничное мероприятие объединило представителей разных поколений: членов региональных отделений Общероссийских общественных организаций «Воспитанники комсомола — Мое Отечество», «Российские студенческие отряды», «Движение Первых», ветеранов комсомола.

В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы региона. Теплая атмосфера встречи объединила всех присутствующих, для которых служение делу воспитания подрастающего поколения, подготовки юной смены граждан и патриотов нашей страны стало важной частью их жизни.

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