Екатерина Приведенцева

В Рязани состоялось официальное открытие фестиваля «Небо России – 2022»

17 августа в Рязани состоялось официальное открытие фестиваля воздухоплавания «Небо России – 2022».

Как сообщает корреспондент 7info, который находится на месте проведения торжества в монастырском саду Рязанского Кремля, разделить радость от старта одного из самых красочных событий этого лета собрались десятки рязанцев.

На празднике присутствуют спортсмены-воздухоплаватели. С приветствием к ним обратились министр физический культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, начальник управления физической культуры и спорта мэрии Рязани Кирилл Сосунов.

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