В Рязани состоялось очередное тестирование по плаванию в рамках ВФСК «ГТО»

В областном центре состоялось тестирование по плаванию в рамках Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С графиком приема нормативов можно ознакомиться на сайте.

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Очередные февральские испытания состоятся:

22.02 в 12.15 – плавание — бассейн «Аквамед»;

24.02 в 12.00 – стрельба — тир СК «Химик»;

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25.02 в 13.40 – лыжные гонки — Мемориальный парк;

28.02 в 14.40 – силовая подготовка, гибкость — СК «Химик»;

03.03 в 11.15 – бег — манеж «Юность».

Заявку на участие в Фестивале необходимо подавать за три дня до начала испытаний. К тестированию допускаются граждане, зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер в АИС ГТО.

Все участники должны при себе иметь паспорт (свидетельство о рождении), заявку, инструктаж по технике безопасности и медицинский допуск. Заявки установленной формы принимаются на электронную почту zayavka.gto@yandex.ru. Обязательно указывать, на какую дату подана заявка. Телефоны для справок: 25-24-23, 24-39-80.