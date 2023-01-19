В Рязани состоялось очередное собрание руководителей волонтерских отрядов

18 января в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького прошло собрание руководителей волонтерских отрядов. На встрече были подведены итоги деятельности волонтерских отрядов за первое полугодие 2022/23 учебного года, обсуждались вопросы организации участия волонтеров в деятельности муниципального штаба #МыВместе по оказанию помощи мобилизованным, военнослужащим и членам их семей, а также предстоящие мероприятия в сфере добровольчества.

Участниками собрания стали 58 руководителей волонтерских отрядов из школ и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории города Рязани.