Четверг, 19 января, 2023
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В Рязани состоялось очередное собрание руководителей волонтерских отрядов

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18 января в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького прошло собрание руководителей волонтерских отрядов. На встрече были подведены итоги деятельности волонтерских отрядов за первое полугодие 2022/23 учебного года, обсуждались вопросы организации участия волонтеров в деятельности муниципального штаба #МыВместе по оказанию помощи мобилизованным, военнослужащим и членам их семей, а также предстоящие мероприятия в сфере добровольчества.

Участниками собрания стали 58 руководителей волонтерских отрядов из школ и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории города Рязани.

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