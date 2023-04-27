В Рязани состоялось чествование трудовых династий

В четверг, 27 апреля, в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня труда, в большом зале профобъединения прошла торжественная церемония чествования трудовых династий Рязанской области.

С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратились первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова, председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова, министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, первый заместитель министра труда и социальной защиты региона Зоя Мирохина.

Во время торжественной церемонии были представлены 17 рязанских трудовых династий из сферы образования, здравоохранения, культуры, энергетики, строительства и связи.

Среди награжденных — пять педагогических династий Рязанской области. Это династии Шпагиных, Абрамовых-Богдановых, Шуравиных-Веселкиных-Новиковых, Кувшинковых и Орешковых.

В семье Шпагиных 14 человек посвятили себя профессии учитель. Это 4 поколения. Их суммарный педагогический стаж — 422 года! Учительская династия Шпагиных берёт свое начало с Петра Максимовича Шпагина, который с 1905 года работал в школах Ряжского и Новодеревенского районов.

Семья Кувшинковых — это пять поколений педагогов! Общий педагогический стаж — 399 лет! Основатели династии — братья Кувшинковы Иван Михайлович и Михаил Михайлович. Начало их трудового пути — 1922 год. Стоит отметить, что в разное время в Рязанском педагогическом колледже работали 4 представителя этой династии. Примечательный факт — все члены династии в свое время состояли в организациях Профсоюза образования!

Семья Абрамовых-Богдановых — это 4 поколения педагогов, 13 членов династии. Их общий педагогический стаж — 384 года. Дата начала трудовой деятельности — 1927 год. Основатель династии — учитель начальных классов Елизавета Владимировна Богданова.

Глава династии Шуравиных-Веселкиных-Новиковых — Илья Шуравин, родился в конце XIX века. Он был священником и учил детей словесности, риторике и Закону Божьему. Всего в семье 11 педагогов. Их общий стаж — 378 лет. В настоящее время потомки Ильи Шуравина работают в Детско-юношеском центре туризма Рыбновского района. Его правнук — Сергей Новиков — создатель и директор данного учреждения дополнительного образования. Супруга Сергея — Светлана Новикова — является методистом Центра, а также возглавляет Рыбновскую районную организацию Общероссийского Профсоюза образования.

Семья Орешковых — это пять поколений педагогов, 318 лет стажа. Их трудовой путь начался в 1919 году. Основатель династии — учитель начальных классов и учитель математики Иван Михайлович Орешков. Он проработал в сфере образования 61 год!

Во время торжественного мероприятия представителям трудовых династий были вручены памятные дипломы и ценные подарки.