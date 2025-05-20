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Экономика и бизнес

В Рязани состоялись публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета за 2024 год

Анастасия Мериакри

20 мая состоялись публичные слушания по рассмотрению отчёта об исполнении городского бюджета за прошлый год. Собрание прошло под председательством Галины Трушиной, возглавляющей комитет по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы.

В обсуждении принимали участие депутаты городской Думы, руководители структурных подразделений администрации города Рязани, члены Общественной палаты города Рязани, Молодежного парламента при РГД, Экспертного совета при главе муниципального образования, Совета Почетных граждан Рязани. 

Основные параметры городского бюджета в отчетном периоде представила начальник финансово-казначейского управления администрации Рязани Светлана Финогенова.

По доходам бюджет исполнен в сумме 21,65 млрд. рублей, по расходам – 21,52 млрд. рублей. Профицит составил 123,2 млн. рублей. В ходе исполнения бюджета города изменения в него вносились 10 раз.

Бюджет города на 2024 год был сформирован в программном формате. На реализацию 19 муниципальных программ направлен 21,31 млрд. рублей.

Приоритетным направлением остаётся финансирование социальной сферы. На образование, культуру, спорт и социальную политику израсходовано 13,8 млрд. рублей, или 64 % от общего объема расходов бюджета города. Расходы на социальную сферу по сравнению с 2023 годом увеличились на 1, 19 млрд. рублей.

Для создания новых мест для детей дошкольного возраста продолжается строительство детского сада в районе ЖК «Метропарк» на 224 места. Расходы на эти цели составили 151 млн. рублей. Также планируется строительство школы на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский» на сумму 101 млн. рублей и школы в микрорайоне Семчино на сумму 754 млн. рублей.

Отчёт об исполнении бюджета будет рассмотрен на заседании Рязанской городской Думы.

В Рязани состоялись публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета за 2024 год Бюджет города на 2024 год был сформирован в программном формате. На реализацию 19 муниципальных программ направлен 21,31 млрд. рублей.
В Рязани состоялись публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета за 2024 год Бюджет города на 2024 год был сформирован в программном формате. На реализацию 19 муниципальных программ направлен 21,31 млрд. рублей.

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