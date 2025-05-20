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Армия и СВО

В Рязани состоялась встреча с семьями Героев Советского Союза и РФ

Алексей Самохин

В Доме общественных организаций в Рязани состоялась встреча с членами семей Героев Советского Союза и Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках исполнения поручения губернатора Рязанской области Павла Малкова. Встречу провела министр территориальной политики региона Жанна Фомина.

К диалогу присоединились заместитель министра культуры области Дарья Стерлигова, депутат Рязанской областной Думы, ветеран боевых действий, подполковник ВДВ Роман Иголкин, а также участник специальной военной операции и кадровой программы «Герои62» Константин Панов.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Рязанской городской Думы, член Общественного совета программы «Герои62» Анна Иванова, руководитель автономной некоммерческой организации «Рязанский комитет семей воинов Отечества» Людмила Ягидарова, представители общественных объединений и родные Героев.

Во время встречи были подняты вопросы социальной поддержки семей Героев, рассмотрены предложения по улучшению взаимодействия с профильными ведомствами. Участники рассказали о конкретных трудностях, с которыми сталкиваются в повседневной жизни. Затронули темы получения адресной помощи, участия в культурных мероприятиях и возможности расширенного диалога с органами власти.

Особое внимание уделили теме патриотического воспитания молодежи. В ходе разговора прозвучали идеи по организации памятных мероприятий, установке мемориальных досок, а также расширению образовательных инициатив, направленных на сохранение памяти о земляках — Героях страны.

Министр территориальной политики Жанна Фомина подчеркнула значимость подобных встреч.

«Поддержка семей Героев Советского Союза и Российской Федерации — в приоритете. Это всегда подчеркивает губернатор Павел Малков. Такие встречи дают возможность совместно с близкими Героев обсуждать волнующие вопросы, своевременно оказывать содействие, учитывать их потребности и предложения, — отметила Фомина».

По её словам, подобный формат взаимодействия будет продолжен. Планируется, что встречи с семьями Героев станут регулярными и будут проходить не только в Рязани, но и в районах области.

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