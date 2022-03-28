В Рязани состоялась встреча молодых сотрудников уголовного розыска с руководством и ветеранами службы

В Рязани в Управлении уголовного розыска УМВД России по Рязанской области состоялась встреча молодых сотрудников подразделений уголовного розыска территориальных органов с руководителями и ветеранами УУР УМВД.

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Начальник Уголовного розыска УМВД полковник полиции Денис Валентинович Грибанов рассказал сотрудникам, служащим в подразделениях уголовного розыска от года до трех лет, о специфике работы сыщиков. Руководитель УУР напомнил полицейским историю создания розыскных подразделений в органах внутренних дел, а также подчеркнул необходимость работы с информацией и подсобным аппаратом.

«Сотрудники, раскрывающие преступления, – это уже не ваши руководители, наставники или старшие товарищи, а непосредственно вы сами, – молодые ребята, перспективные и заинтересованные в своем деле, – отметил Денис Валентинович Грибанов, передавая свой опыт работы молодым полицейским. – Хотелось бы всем вам пожелать, чтобы тот запал и азарт, с которым вы впервые пришли в уголовный розыск, оставался с Вами на протяжении всего периода службы».

Ветераны уголовного розыска полковники милиции в отставке Евгений Александрович Кудряшов и Иван Степанович Зайцев провели экскурсию по музею или, как сами называют его сотрудники, Залу боевой славы уголовного розыска, где хранятся артефакты: медали, ордена, кубки, а также памятные экспонаты, заслуживающие особого внимания, и личные вещи из архивов сотрудников УР.

После увлекательной экскурсии ветераны дали практические советы молодым оперативникам, а также поделились с ними опытом раскрытия преступлений.

«Главное оружие, которое необходимо всегда носить с собой, – поясняют ветераны, – голова и план опроса».

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Молодые и перспективные молодые люди, только поступившие на службу, активно принимают участие в оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятиях, обращая особое внимание на работу наставников и старших товарищей, с каждым днем все больше углубляясь в особенности службы и с удовольствием познавая профессию сыщика.

Мероприятие завершилось просмотром фильма о службе Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области и обсуждением специфики деятельности оперативников.