В Рязани состоялась торжественная церемония регистрации рождения двойни в многодетной семье участника СВО

Губернатор Павел Малков принял участие в торжественной церемонии государственной регистрации рождения двойни в многодетной семье военнослужащего, участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Во Дворце торжеств в Рязани многодетных родителей приветствовали также руководитель главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина, сотрудники ЗАГС, друзья семьи. В ходе церемонии им вручили свидетельства о рождении детей.

В семье Вадима и Валентины Мелещенко в июне этого года на свет появилась двойня – дочь и сын. Их назвали Елена и Владимир. Супруги также воспитывают еще трех детей: сына и двух дочерей. Многодетный отец – подполковник, участник специальной военной операции, закончивший с отличием Рязанское высшее военное командное училище связи. Награжден государственными наградами: медалью «За отвагу», медалью Суворова.

Губернатор Павел Малков, обращаясь к многодетным родителям, подчеркнул, что воспитание и забота о детях, особенно когда их пятеро в семье – большая ответственность и труд.

«Многодетным семьям стараемся во всем помогать и поддерживать. Особенно, если это семьи наших защитников, они в приоритете. Главе семьи огромное спасибо от всех жителей области за доблестную службу, за преданность воинскому долгу, личное мужество. Боевой офицер, госнаграды, участник специальной военной операции. Достойный пример для всех, – сказал Павел Малков. – Сегодня делаем все для того, чтобы многодетных родителей становилось больше, и каждой рязанской семье с детьми было комфортно в регионе».