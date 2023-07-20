В Рязани состоялась приёмка двух благоустроенных территорий

В Рязани продолжаются приемки благоустроенных территорий, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В составе комиссии — депутаты Рязанской городской Думы, представители управления благоустройства администрации, подрядной организации и общественности.

В рамках программы поддержки местных инициатив, вдоль домов 39 корп. 1 и 37 корп. 5 по улице Высоковольтной провели обустройство тротуарной дорожки. Во время приемки комиссией было отмечено, что претензий к подрядчику нет.

Также состоялась приемка благоустроенной дворовой территории на ул. Новоселов, д. 19 корп. 1. Во дворе дома провели асфальтирование проезжей части.