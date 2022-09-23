В Рязани состоялась патриотическая акция «Своих не бросаем»

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о том, что в регионе состоялась патриотическая акция «Своих не бросаем».

В г. Рязани митинг, приуроченный к проведению референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, прошел в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха. В нем приняли участие сотрудники предприятий и организаций, представители общественных движений и политических партий, ветеранских и молодежных организаций, студенты. Всего поддержать волеизъявление участников референдума вышли около 5 тыс. человек.

Открыла митинг член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, которая отметила, что сейчас для всего российского общества необходима всеобщая духовная мобилизация и мобилизующая национальная идея. «У нас она есть и может быть выражена кратко и емко: «Наше дело правое, победа будет за нами!», — сказала Ольга Воронова.

Она также подчеркнула, что прошедший 15 и 16 сентября в Ташкенте саммит Шанхайской организации сотрудничества показал полное отсутствие политической изоляции России, о которой так много говорили на Западе, а Президент РФ В. В. Путин пользуется поддержкой не только в нашей стране, но и за рубежом.

Со словами поддержки Президента РФ, участников специальной военной операции, жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей также выступили доцент кафедры политологии Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина Александр Трушин и председатель Рязанской областной организации Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Караев.

В режиме свободного микрофона в ходе акции высказались все желающие. Общим мотивом выступлений и транспарантов стали слова, отраженные в лозунгах «Мы вместе», «Мы за Президента!», «Мы за Победу!», «Мы своих не бросаем!». Прозвучали патриотические песни рязанских исполнителей и музыкальных коллективов.