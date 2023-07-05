В Рязани состоялась общественная приемка работ по благоустройству дороги во 2-м Авиационном проезде

5 июля состоялась первая в 2023 году общественная приемка работ по благоустройству дороги во 2-м Авиационном проезде в рамках реализации проектов местных инициатив. Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В мероприятии приняли участие депутат Рязанской городской Думы Олег Шишов, специалисты администрации города, представители подрядной организации, активисты.

В ходе приемки недочетов выявлено не было, жители остались довольны работой подрядчика и в дальнейшем планируют заявлять другие дорожные объекты поселка Дягилево для благоустройства в рамках программы местных инициатив.

Всего в этом году областной конкурсный отбор прошли 50 заявленных от Рязани проектов, на 20 местных инициатив больше, чем в прошлом году. Благодаря реализации программы в городе откроются новые спортивные и детские площадки, будут благоустроены небольшие скверы, реализованы проекты по организации дорожно-тропиночной сети, ремонту дорог и освещения. Отдаленным поселкам уделяется особое внимание.